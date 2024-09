Polio-Impfungen für 640.000 Kinder im Gazastreifen

Im Zentrum des Gazastreifens hat nach Krankenhausangaben eine Kampagne zur Impfung für rund 640.000 Kinder gegen das Polio-Virus begonnen. Laut einem Krankenhaussprecher in Deir al-Balah wird zunächst in mehreren Zentren und Schulen im zentralen Abschnitt des Küstenstreifens geimpft. Dies betreffe auch mehrere Flüchtlingsviertel in dem Gebiet. Während der rund einwöchigen Impfkampagne wollte die israelische Armee zeitlich und örtlich begrenzte Kampfpausen einhalten.

von APA