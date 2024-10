Polcanova bei Linz-EM auch im Frauen-Doppel mit Medaille

Die Oberösterreicherin Sofia Polcanova hat bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Linz ihre zweite Medaille sicher. Nach dem am Freitagabend mit Landsmann Robert Gardos fixierten Gewinn von Mixed-Silber zog die 30-Jährige am Samstagvormittag im Doppel-Viertelfinale mit der Rumänin Bernadette Szöcs durch ein 3:0 (7,13,9) gegen die spanisch-rumänische Paarung Maria Xiao/Adina Diaconu in das ebenso noch am Samstag gespielte Semifinale des Frauen-Doppels ein.

von APA