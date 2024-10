Pogacar träumt vom Grand-Tour-Triple in einer Saison

Rad-Superstar Tadej Pogacar träumt weiter von Siegen bei allen drei großen Landesrundfahrten in einem Jahr. "Ich könnte das vielleicht in einer Saison schaffen, wenn ich etwas älter bin", sagte der Straßenrad-Weltmeister. Siege beim Giro d'Italia, der Tour de France und der Vuelta a España in der gleichen Saison sind noch niemandem gelungen. Der 26-Jährige gewann in diesem Jahr in Italien und Frankreich, siegte dann bei der WM.

von APA