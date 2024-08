Pkw geriet im Katschbergtunnel in Brand

"Insgesamt waren in beiden Röhren rund 170 Personen betroffen", sagte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael im Lungau, Markus Pfeifenberger, zur APA. Für den Einsatz musste der Verkehr in dem 5.898 Meter langen Tunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten wurden die Lenker von der Feuerwehr wieder in den Tunnel gebracht, um ihre Fahrzeuge abzuholen. Die Sperre in Richtung Villach wurde um 20.30 Uhr wieder aufgehoben, die Sperre in Richtung Salzburg, wo es zum Brand gekommen war, gegen 22.00 Uhr. Es wurde niemand verletzt.