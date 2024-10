Pilz sichert sich mit Sieg in Seoul Vorstieg-Kletterweltcup

Die Olympia-Dritte Jessica Pilz hat sich mit dem Sieg beim Kletter-Saisonfinale auch noch den Gewinn der Vorstiegweltcup-Gesamtwertung gesichert. Die Niederösterreicherin triumphierte am Sonntag in Seoul in einer knappen Entscheidung vor Ai Mori (JPN) und Annie Sanders (USA). Dadurch fing sie die in Südkorea nicht angetretene Doppel-Olympiasiegerin Janja Garnbret (SLO) im Gesamtklassement noch ab.

von APA