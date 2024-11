Piastri in Interlagos vor Norris auf Sprint-Pole

Piastri fuhr im neu asphaltierten Autódromo von Interlagos 0,029 Sekunden schneller als Norris. "Es war knifflig, der Grip kam erst während der Session. Es ist herausfordernd auf der Strecke, aber ich bin sehr glücklich über die Pole", sagte Piastri. "Ich war überrascht, dass wir so schnell waren, aber es ist eine schöne Überraschung. Ich habe im Qualifying einfach ein paar Fehler gemacht", so Norris. Wo Verstappen stehe, sei ihm egal. "Ich konzentriere mich nur auf mich."

Dem mit 47 Punkten Vorsprung auf Norris in das Wochenende gehenden Titelverteidiger Verstappen fehlten 0,320 Sekunden auf Polesetter Piastri. "Es war etwas schwierig zu fahren auf den Bodenwellen, die sind nicht gut für unser Auto", sagte Verstappen. Sein krisengeschüttelter Stallkollege Sergio Perez kam nicht über Platz 13 hinaus. "Wir sind zu langsam, wir verlieren in Kurve vier und neun auf McLaren zu viel. Die unebene Strecke hilft auch nicht. Mit McLaren mitzuhalten, ist de facto unmöglich", sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko.

Wie Perez schaffte es auch Lewis Hamilton im Mercedes als Elfter nicht einmal in die letzte Quali-Phase. Haas-Pilot Kevin Magnussen fiel am Freitag erkrankt aus, sein Ersatzmann Oliver Bearman überzeugte in der Qualifikation als Zehnter.

Nach dem Sprint folgt am Samstag auch noch die Qualifikation für den Grand Prix am Sonntag. Die Ausgangslage verspricht viel Spannung. Verstappen wird in der Startaufstellung wegen eines Motorenwechsels um fünf Plätze zurückversetzt.