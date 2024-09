Pharrell Williams würde frühere Texte überdenken

US-Musiker und Songschreiber Pharrell Williams hadert mit seiner Wortwahl beim Britney Spears-Hit "I'm a Slave for You". "Mit diesem Wort kann man heutzutage nicht mehr spielen", sagte der 51-Jährige dem US-Magazin "The Hollywood Reporter" mit Blick auf das Wort "Sklave" im Songtitel.

von APA