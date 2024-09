Petrovic attackiert Grüne

Ex-Grünen-Chefin Madeleine Petrovic von der gleichnamigen Liste hat am Sonntag die ORF-"Pressestunde" genützt, sich von ihrer ehemaligen Partei zu distanzieren. Konkret warf sie den Grünen vor, sie in einem internen Papier an Funktionäre negativ ausgeschildert zu haben. Zudem sah sie bei den früheren Parteifreunden ein Versagen in der Grundrechtspolitik, Stichwort Corona. In Sachen Klima wandte sich Petrovic gegen Untergangsszenarien.

von APA