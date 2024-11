Peter Maffay will nach seinem Abschied von der Bühne als Bauer arbeiten. "Ich habe zwar wenig Ahnung, aber jede Menge Leidenschaft und guten Willen", sagte der 75-Jährige in der Spezialausgabe "How to be a Man" des Magazins "Playboy", die am Donnerstag erscheint. "Ich liebe alles, was einen Motor und zwei oder mehr Räder hat. Deshalb bin ich als Traktorfahrer recht gut zu gebrauchen."

von APA