Pentagon bereitet sich militärisch auf "Krise" in Nahost vor

Angesichts der sich zuspitzenden Krise im Nahen Osten entsendet das US-Militär zusätzliche Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe in die Region. Verteidigungsminister Lloyd Austin habe Marine-Kreuzer und Zerstörer, die ballistische Raketen abschießen könnten, in den Nahen Osten und auch nach Europa genehmigt, teilte das Pentagon am Freitag (Ortszeit) mit.

von APA