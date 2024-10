Pensionist in NÖ unterkühlt in Bachbett gefunden

Im Bezirk Neunkirchen ist am späten Samstagabend die Suche nach einem abgängigen Pensionisten erfolgreich verlaufen. Der Mann wurde unterkühlt in einem Bachbett neben einem Waldweg gefunden, berichtete das Rote Kreuz Niederösterreich am Sonntag in einer Aussendung. Im Einsatz waren neben Polizei und Feuerwehr auch Suchhundeteams von Samariterbund und Rotem Kreuz mitsamt dem Vierbeiner "Prinzessin Leia".

von APA