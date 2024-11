Partei von Orban-Herausforderer Magyar in Umfrage vorne

Die Tisza-Partei des ehemaligen Regierungsinsiders und Oppositionellen Peter Magyar ist in einer Umfrage des Budapester Meinungsforschungsinstituts Median erstmals an der Fidesz-Partei von Premier Viktor Orbán vorbeigezogen. Wären am nächsten Sonntag Wahlen, würden 46 Prozent der abgegebenen Stimmen auf Magyars Partei für Respekt und Freiheit (Tisza) und 39 Prozent auf Orbans Bund Junger Demokraten (Fidesz) entfallen, ermittelte Median im Auftrag der Wochenzeitung "hvg".

von APA