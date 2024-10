Mit vier Nominierungen, darunter in der Top-Sparte "Bester Film" und Regie, führt die Tragikomödie "Anora" den diesjährigen Wettbewerb um die Gotham Awards an. Der Film von US-Regisseur Sean Baker um eine selbstbewusste Striptease-Tänzerin in New York hatte im Mai die Goldene Palme der Filmfestspiele von Cannes gewonnen. Mit "Anora" konkurrieren unter anderem das Erotikdrama "Babygirl" der niederländischen Regisseurin Halina Reijn und das Tennisdrama "Challengers".

von APA