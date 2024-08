Pamela Anderson legte mit Make-up auch altes Image ab

"Baywatch"-Schauspielerin Pamela Anderson verzichtet inzwischen weitgehend auf Make-up - auch bei öffentlichen Auftritten. Das hat ihr eigenen Angaben zufolge neue Fans eingebracht. Menschen hielten sie auf der Straße an und sagten: "Wissen Sie, ich habe Sie vorher nie gemocht, aber jetzt schon", erzählte die 57-Jährige dem US-Magazin "Better Homes and Gardens".

von APA