Pamela Anderson erhält Auszeichnung des Zurich Film Festival

US-Schauspielerin Pamela Anderson ("Baywatch") wird beim 20. Filmfestival in Zürich ausgezeichnet. Für ihre vielseitige Karriere und ihre herausragende Leistung in ihrem neuen Film "The Last Showgirl" erhält die 57-Jährige das "Goldene Auge", wie das Zurich Film Festival (ZFF) auf seiner Internetseite und bei Instagram verkündete. Demnach nimmt die Schauspielerin den Preis am 4. Oktober persönlich entgegen, bevor sie mit Regisseurin Gia Coppola ihren neuen Film präsentiert.

von APA