Der börsennotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger hat heuer in den ersten drei Quartalen weniger Umsatz gemacht: Die europäischen Kernmärkte stagnieren, die US-Wahl dämpft die Nachfrage in Nordamerika und auch der Markt in China schwächelt. Dennoch blieb der Gewinn laut Konzernangaben mit 90,8 Mio. Euro im Vergleich zur Vorjahresperiode stabil. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatzrückgang um 5 Prozent erwartet und ein um 10 Prozent geringeres operatives Ergebnis.

von APA