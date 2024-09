Palästinenser: 13 Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Bei israelischen Angriffen auf eine Flüchtlingsschule und ein Wohnhaus im Gazastreifen sind nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mindestens dreizehn Palästinenser ums Leben gekommen. 15 weitere Person wurden bei den Vorfällen verletzt, wie Wafa berichtet. Mindestens acht Todesopfer habe es in Flüchtlingszelten an der Halima al-Sa'diyya Schule in Dschabalia im Norden von Gaza.

von APA