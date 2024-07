Ozzy und Sharon Osbourne: Wurden schon öfter bestohlen

Ein weiterer Vorfall sei in einem Hotel gewesen. Sie sei den Dieben noch begegnet, während diese vorgegeben hätten, "das Licht im Flur vor unserer Tür zu wechseln", so Sharon. Wie ihr Mann Ozzy erzählte, wurde ihnen in dem Hotel "alles" gestohlen, darunter auch ein Diamantring. Sharon berichtete noch von einem weiteren Raub, der aber so "schmerzhaft" gewesen sei, dass sie darüber nicht sprechen wolle.

Details zu Ort und Zeit der Vorfälle nannte das Paar nicht. Der ehemalige Black-Sabbat-Frontmann hatte 2004 einen Einbruch in sein Landhaus in Buckinghamshire bei London öffentlich gemacht. Den Osbournes wurde nach damaligen Angaben Schmuck im Wert von bis zu drei Millionen Euro gestohlen. Ozzy und Sharon Osbourne sind seit 1982 verheiratet und haben drei erwachsene Kinder.