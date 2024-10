Der frühere deutsche Grünen-Chef Cem Özdemir will neuer Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg werden. "Ich mach's", teilte der 58-Jährige am Freitag über die Plattform X mit. "#2Ö26 will ich Ministerpräsident meiner wunderbaren Heimat werden." Amtsinhaber Winfried Kretschmann von den Grünen will bei der Landtagswahl im Frühjahr 2026 nach drei Amtszeiten als Regierungschef nicht mehr antreten.

von APA