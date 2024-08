ÖVP und SPÖ rücken der FPÖ in Umfragen näher

Sowohl für die ÖVP als auch die SPÖ zeigt der Trend - mit großem Rückstand zur FPÖ - nach oben, wobei die Volkspartei im Vergleich zur Vorwoche stärker zulegen konnte. Für sie weist der APA-Wahltrend aktuell 23,5 Prozent aus (plus 0,5 Prozentpunkte), während die SPÖ mit plus 0,2 Punkten jetzt bei 22,2 Prozent liegt. Neu berücksichtigt wurde in dieser Woche nur eine einzige hinzugekommene Umfrage, in der der Volkspartei 25 Prozent zugebilligt werden, nur einen Punkt hinter der FPÖ - ein Ausreißer nach oben.

Beim Kampf um Platz 4 liegen NEOS weiter vor den Grünen, mit 9,7 respektive 8,9 Prozent. Für den kleinen Regierungspartner ist der Wert unverändert, während die Pinken 0,2 Punkte eingebüßt haben.

Klar unter der Vier-Prozent-Hürde kommt weiter die KPÖ mit unverändert 3,1 Prozent zu liegen, den Sprung in den Nationalrat würde unter den Kleinen lediglich die Bierpartei mit 5,1 Prozent schaffen. Ausreichend Unterstützungsunterschriften für ein bundesweites Antreten haben zum Einreichschluss am vergangenen Freitag auch die Liste Petrovic und die Liste "KEINE" geschafft. Vom APA-Wahltrend sind sie mangels ausreichender Umfragedaten aber noch nicht umfasst.

(S E R V I C E - APA-Wahltrend unter https://apa.at/produkt/apa-wahltrend/)