ÖTV-Team gegen Türkei 2:0 voran - Fortsetzung am Sonntag

Österreichs Tennis-Team steht dicht vor dem Aufstieg in die Qualifikationsrunde 2025, in der um einen Platz in den Davis-Cup-Finals gespielt wird. Die ÖTV-Truppe ging am Samstag im Weltgruppe-1-Duell mit der Türkei im Sportaktivpark in Bad Waltersdorf dank eines 7:6(3),6:2-Erfolges von Lukas Neumayer gegen Cem Ilkel mit 2:0 in Führung. Danach setzte Regen ein, die weiteren Matches wurden auf Sonntag (9.30 Uhr) verschoben. Da soll bei freiem Eintritt die Entscheidung fallen.

von APA