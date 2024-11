ÖTV-Frauen halten nach erstem Tag gegen Ukraine bei 1:1

Österreichs Tennis-Team der Frauen hält im Billie Jean King Cup gegen die favorisierte Ukraine in Texas nach dem ersten Tag bei einem 1:1. Tamira Paszek unterlag am Samstag gegen Lesia Zurenko mit 3:6,5:7. Sinja Kraus glich mit einem 6:3,5:7,7:5 über Katarina Sawazka aus. Entschieden wird das Play-off-Duell um einen Platz in der Qualifikationsrunde für das Finalturnier 2025 am Sonntag, es sind weitere zwei Einzel und ein Doppel angesetzt.

von APA