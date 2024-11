Österreichs Tennis-Team der Frauen hat das Auftaktmatch im Billie Jean King Cup gegen die Ukraine verloren. Tamira Paszek unterlag am Samstag in Texas gegen Lesia Zurenko mit 3:6,5:7. In der zweiten Partie des Play-off-Duells um einen Platz in der Qualifikationsrunde für das Finalturnier 2025 tritt anschließend Sinja Kraus gegen Katarina Sawazka an.

von APA