Österreichs Davis-Cup-Team im Heim-Länderkampf ohne Melzer

Österreichs Davis-Cup-Team muss im Heim-Länderkampf der Weltgruppe I in Bad Waltersdorf gegen die Türkei (13./14. September) ohne Kapitän und ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer auskommen. Der 43-Jährige wird sich am Montag aufgrund einer Nierenkolik einem kleineren Eingriff unterziehen, teilte der ÖTV in einer Aussendung mit. Die Kapitänsrolle übernimmt Alexander Peya, der eigentlich als ORF-Co-Kommentator vorgesehen gewesen wäre.

von APA