Österreichs Basketballer bei 3x3-EM in Wien im Halbfinale

Die österreichischen Basketballer haben am Samstag bei der 3x3-EM in Wien das Halbfinale erreicht. Angeführt von Nico Kaltenbrunner besiegte das ÖBV-Team Spanien vor Ablauf der Spielzeit 21:16 und trifft im Semifinale am Sonntag auf Litauen. Die die rot-weiß-rote Frauenauswahl schied hingegen im Viertelfinale gegen Frankreich mit 14:21 aus.

von APA