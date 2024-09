Österreichische Medientage: "Who's Who" der Branche in Wien

In einem ersten Talk namens "Die Welt im Wandel" sprechen Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky und Gerhard Zeiler, Chairman bei Warner Bros. Discovery International, über die derzeitigen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und medialen Zustände. Die Rolle der Medien in krisenhaften Zeiten wird in einer anschließenden Debatte verhandelt, mit dabei u.a. der Ex-Leiter des ORF-Büros in Tel-Aviv, Tim Cupal, CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen und der stv. "Bild"-Chefredakteur Paul Ronzheimer. Eine internationale Keynote hält Unternehmerin und Podcasterin Verena Pausder.

Nach einer Mittagspause werden Talks zum Themenbereich "Neue Entertainment-Welten" angeboten. Auch zu "Digitalen (Medien-)Ökonomien" wird debattiert, wobei sich etwa ORF-Technikdirektor Harald Kräuter, P7S1P4-COO Bernhard Albrecht und APA-CEO Clemens Pig auf der Bühne einfinden.

Am Beginn des zweiten Tages wird nach einem von Hans Mahr moderierten Talk mit Ex-"Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann unter anderem über die Zukunft der Medienhäuser gesprochen. Mit an Bord sind VÖZ-Präsident Maximilian Dasch, "Kurier"-Chefredakteur Martin Gebhart oder auch Moser-Holding-Vorstandsvorsitzende Silvia Lieb. Auch Entertainer Harald Schmidt kommt am zweiten Tag des Branchentreffs, der auch mit Blöcken zu Audio und "Mut, Wandel, Vielfalt" aufwartet, zu Wort.

Mit Blick auf die wenige Tage später anstehende Nationalratswahl werden die Österreichischen Medientage mit Talks zu Medienpolitik beendet. Zunächst werden die Vorstellungen und Forderungen des Markts - vertreten durch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, "Krone"-Geschäftsführer Gerhard Valeskini und Kronehit-Geschäftsführer Mario Frühauf - erörtert, bevor die Mediensprecher der Parlamentsparteien ihre Vorhaben und Versprechen für die kommenden fünf Jahre darlegen.

Die Medientage verfolgen den Anspruch, "Impulsgeber für neue Strategien und Ansätze zu sein sowie Austausch und Netzwerkerweiterung im großen Forum wie auch bei zwölf exklusiven Side-Events zu forcieren", so "Horizont"-Chefredakteur und Programmverantwortlicher Jürgen Hofer gegenüber der APA. Tagestickets kosten 469 Euro, für 799 Euro können beide Tage besucht werden. Tickets für den Livestream kommen auf 199 Euro bzw. 299 Euro.

(S E R V I C E - https://www.medientage.at/)