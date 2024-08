Österreich verabschiedet sich mit Trauerfeier von Lugner

Österreich verabschiedet sich von Richard Lugner: Nach einer Gedenkstunde im Wiener Stephansdom wird der verstorbene Baumeister am Samstag am frühen Nachmittag auf dem Grinzinger Friedhof im engsten Freundes- und Familienkreis begraben. Zu der öffentlichen Trauerfeier werden in Vertretung von Bundeskanzler Karl Nehammer Familienministerin Susanne Raab (beide ÖVP) und der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) erwartet.

von APA