Österreich und Bayern als "Digitalisierungsachse" Europas

Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) will die Zusammenarbeit zwischen Österreich und Bayern im Digitalisierungsbereich vorantreiben. Am Montag fand dazu ein Arbeitsgespräch mit Bayerns Digital-Staatsminister Fabian Mehring (Freie Wähler) statt. Gemeinsames Ziel sei es, eine "bayerisch-österreichische Digitalisierungsachse im Herzen Europas" zu schaffen, um sich besser im internationalen Wettbewerb zu positionieren, teilten die beiden in einer Pressekonferenz mit.

von APA