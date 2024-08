Österreich produzierte im Halbjahr einen Ökostrom-Überschuss

Im ersten Halbjahr hat Österreich erstmals mehr Ökostrom aus Wind, Wasser, Sonne und anderen Erneuerbaren Quellen erzeugt als verbraucht. Zusätzlich war Österreich in jedem Monat bilanziell Stromexporteur. Das galt erstmals seit 20 Jahren auch für die Wintermonate, wo tendenziell durch eine geringere Wasserführung und geringerer Sonneneinstrahlung weniger Ökostrom produziert wird, teilte das Klimaschutzministerium am Freitag in einer Aussendung mit.

von APA