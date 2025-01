Oscar-Nominierungen wegen Großbränden verschoben

Kramer drückte den von den Bränden Betroffenen sein Mitgefühl aus. "So viele unserer Mitglieder und Branchenkollegen leben und arbeiten im Raum Los Angeles, und wir denken an euch", zitierte die "Los Angeles Times" aus dem Brief. Die 97. Verleihung der Oscars ist für den 2. März geplant.

Auch die Bekanntgabe der Nominierungen für die Producers Guild of America Awards wurde aufgrund der andauernden Feuer verschoben. Sie sollte ursprünglich an diesem Freitag stattfinden. Man verlängere das Abstimmungsfenster für die PGA Awards um zwei Tage, hieß es. Die Nominierungen sollen nun am Sonntag (12. Jänner) bekanntgegeben werden. Die Preisverleihung ist für den 8. Februar geplant.

Die Verleiher der renommierten Critics Choice Awards hatten zuvor ihre für diesen Sonntag geplante Trophäen-Gala in Santa Monica aufgrund der Brände verschoben. "All unsere Gedanken und Gebete sind mit denen, die gegen die zerstörerischen Feuer ankämpfen und mit allen, die davon betroffen sind", hieß es in einer Mitteilung von Verbandschef Joey Berlin.

Mit knapp 600 Mitgliedern ist die Critics Choice Association (CCA) der größte Kritikerverband für Film und Fernsehen in den USA und Kanada. Die Preisgala der 30. Critics Choice Awards soll nun erst am 26. Jänner in Santa Monica stattfinden. Filmstudios sagten Premierenfeiern ab. Hollywoods Schauspielverband SAG (Screen Actors Guild) sagte eine Nominierungszeremonie ab. Die Liste der Nominierten wurde stattdessen schriftlich verkündet.