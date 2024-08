ORF zeigt die Fußball-EM der Frauen 2025

Der ORF überträgt die nächste Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz. Die European Broadcasting Union (EBU) habe sich die Rechte an dem sportlichen Großevent, das vom 2. bis 27. Juli über die Bühne geht, gesichert, teilte das öffentlich-rechtliche Medienhaus am Donnerstag mit. Ob Fußballfans auch das österreichische Nationalteam bei dem Turnier zu sehen bekommen, wird sich im Rahmen von Play-off-Spielen weisen.

von APA