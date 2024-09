ORF überträgt TV-Duell Harris gegen Trump live

Die beiden US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump treffen nächste Woche zur ersten TV-Konfrontation aufeinander. Der ORF überträgt das Rededuell im Rahmen einer "ZIB Spezial" am 11. September ab 2.45 Uhr in ORF 2 im Zweikanalton (wahlweise in deutscher Übersetzung und im englischen Original).

von APA