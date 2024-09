ORF startet neues Literaturvermittlungsformat

Mit einem Zusammenschnitt moderner Medieneffekte, uriger Archivaufnahmen und den Lesungen bzw. Darstellungen der Schauspieler und Schauspielerinnen versucht "Literatur to go" einen Einblick in die Welt der österreichischen Literatur zu schaffen. In jeder Folge wird ein Auszug eines anderen Werkes vorgestellt, darunter Elfriede Jelineks "Die Klavierspielerin" oder Robert Seethalers "Der Trafikant". Untermalt werden die von Lukas Beck und Latifa Salem aufgenommenen Bilder dabei mit passenden Musik- und Tonarrangements, die die jeweilige Gefühlswelt widerspiegeln.

Die Reihe startet ab Samstag (7. September) in 3sat und als Lesung am 9. September auf Ö1 in den "Radiogeschichten". Das Augenmerk liegt auf Themen, die junge Menschen beschäftigen. So liest die Schauspielerin Eva Mayer in der zweiten Folge Auszüge aus Stefanie Sargnagels "Dicht". Die Protagonistin des autofiktionalen Romans sinniert darüber, wie sie einst mit einer Freundin bei Zigarettenrauch beschloss, dem Schulsystem entkommen zu wollen. Schlussendlich packten sie ihre Sachen und machten sich von Wien-Hernals zum Westbahnhof auf, um nach Granada abzuhauen. In dem Video dazu ist Mayer zu sehen, wie sie lässig am Boden des ORF-Funkhauses liegt und Sargnagels Worte von einem iPad abliest. Durch die Montage von Retroarchivaufnahmen aus einer Schule und von Jugendpartys, die dazwischen immer wieder eingeblendet werden, fühlt man sich in seine eigene Schulzeit zurückversetzt.

"Die Bildebene öffnet neue Räume, Nachdenkräume, sie ist assoziativ, niemals illustrierend. Dadurch sind wir auch in der filmischen Umsetzung in einer Geschichte - im Storytelling", erläutert Thalberg in einer Aussendung das Konzept. "Ich glaube, diese Form der Präsentation von Literatur ist auch interessant für die Generation, die es gewohnt ist, Video Content zu konsumieren", meint Lukas Beck. "Es bringt etwas sowohl für Menschen, die diese Bücher schon gelesen haben, als auch für die, die das Buch noch gar nicht kennen."

Die Idee, ein junges Publikum durch multimediale Produktionen für Literatur zu begeistern, kommt nicht von ungefähr. Unter dem Hashtag "Booktok" tauschen sich Jugendliche und junge Erwachsene über soziale Medien wie TikTok und Instagram über Literatur aus. Doch der Bezug auf österreichische Literatur ist neu. Und dass sich diese Literatur großer Beliebtheit erfreut, zeigen auch die Rekord-Besucherzahlen des 21. O-Töne Festivals. Rund 12.500 Besucher und Besucherinnen lauschten in den vergangenen Wochen im Wiener MuseumsQuartier Lesungen heimischer Schriftsteller und Schriftstellerinnen aus ihren neuesten Werken.