Der ORF rüstet im Bereich der Onlineproduktionen, bei den Landesstudios und österreichischer Fiction in ORF 1 auf. Zeitgleich stemmt das Medienhaus 2025 ein 80 Millionen schweres Sparpaket und arbeitet eine lange To-Do-Liste für die Streamingplattform ORF ON ab. Den nächste Woche tagenden ORF-Stiftungsrätinnen und -räten wird zudem eine weitere Reduktion der "Geisterhaushalte" auf nunmehr 10.000 Stück und eine schwarze Null in der Bilanz für 2024 vorgelegt.

von APA