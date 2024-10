ORF rollt "Ein Ort am Wort" auf ganz Österreich aus

Schon länger ist bekannt, dass der ORF seine Diskussionsreihe "Ein Ort am Wort", die bisher im Landesstudio Niederösterreich abgewickelt wurde, auf ganz Österreich ausbreiten will. Nun wird das Vorhaben in die Tat umgesetzt. Das Landesstudio Steiermark legt am Mittwoch, 16. Oktober, zum Thema "Verkehrskollaps: Braucht es eine dritte Spur auf der A9?" los. Am Folgetag ist das Landesstudio Oberösterreich mit "Hallstatt am Limit - Wie viele Touristen verträgt ein Ort?" am Zug.

von APA