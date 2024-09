ORF kooperiert mit Canal+ für Champions-League-Highlights

"Die Rückholaktion der heimischen Fußballfans zurück in den ORF geht weiter: Alle Sturm-Fans, jene von Salzburg und überhaupt alle Freunde der Fußball-Königsklasse sind ab sofort wieder über das Champions-League-Geschehen topinformiert", meinte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. "Wir haben eine kreative und innovative Form der Zusammenarbeit gewählt, die letztlich eine win-win-win-Situation darstellt - für die beiden Partner ORF und Canal+ sowie für die Fußballfans. Das ist ein best-practice-Beispiel dafür, wie Medienunternehmen in einem kleinen Land wie Österreich kooperieren sollten", wurde Canal+-Sportchef Thomas Trukesitz in einer Aussendung zitiert.

Canal+ hält die Rechte für das Topspiel der Champions League am Mittwoch sowie für das Topspiel der Woche in der Europa League oder der Conference League. An beiden Tagen zeigt der Streamingdienst nach den Livespielen auch Highlightshows. Das Gros der Königsklasse ist weiterhin bei Sky zu sehen. Eine weitere Highlightsendung der Champions League bietet ServusTV immer dienstags an.