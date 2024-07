Orbáns "Patrioten" wollen neue rechte EU-Fraktion gründen

Europas Rechtsaußen-Parteien wollen am Montag in Brüssel mit den "Patrioten für Europa" (PfE) die drittstärkste Fraktion im neuen EU-Parlament ins Leben rufen. Die von der FPÖ, Viktor Orbáns ungarischer Fidesz sowie der populistischen ANO aus Tschechien neugegründete Gruppe fand in den vergangenen Tagen immer mehr Unterstützung. Die für die Gründung einer Parlamentsfraktion erforderlichen 23 Mandatare aus sieben EU-Ländern dürfen die "Patrioten" erreichen.

von APA