Oranje-Prinzessin Alexia wird in London studieren

Bei einem Fototermin mit der Familie im Juni hatte die Oranje-Prinzessin Reportern noch gesagt, dass sie sich noch nicht für ein Studium entschieden hatte. Sie habe "ein bisschen Entscheidungs-Stress". Sie hatte auch mit einem Studium in Groningen, im Norden der Niederlande, geliebäugelt. Aber nun zieht es sie doch zurück nach Großbritannien.

Ihre ältere Schwester, Kronprinzessin Amalia (20), studiert wieder in Amsterdam. Sie hatte das vergangene Studienjahr aus Sicherheitsgründen in Madrid gewohnt und dort studiert. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Kriminelle die Prinzessin im Visier hatten. Die jüngste Oranje-Prinzessin, Ariana (17), hat den Palast in Den Haag auch schon verlassen. Sie besucht ein Internat in Italien.