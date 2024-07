Opfer der Schüsse am Wiener Yppenplatz 20 und 21 Jahre alt

Die beiden Schwerverletzten nach den Schüssen am Yppenplatz in Wien-Ottakring am Sonntagabend sind 20 und 21 Jahre alt, wie die APA am Montag erfuhr. Wo die Männer durch die Kugeln genau verletzt wurden, war am frühen Vormittag noch nicht bekannt. Sie wurden jedenfalls nicht lebensgefährlich getroffen, hatte es am Abend geheißen. Der oder die Täter waren nach den Schüssen geflüchtet und die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben vorerst unklar.

von APA