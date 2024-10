OpenAI stellt neue KI-Oberfläche für Texte und Programme vor

OpenAI hat einen neuen Ansatz für die Arbeit mit Künstlicher Intelligenz (KI) vorgestellt, der sich insbesondere für Texte und Programmcode eignen soll. Der Microsoft-Partner kündigte am Donnerstag eine Oberfläche namens "Canvas" als Alternative zur gängigen Chat-Schnittstelle an. Der Name leitet sich vom englischen Begriff für die Leinwand eines Malers ab.

von APA