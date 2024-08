OPEC senkt Prognose für Anstieg der Ölnachfrage

ARCHIV - Archivfoto vom 14.07.2004 zeigt die Förderpumpe eines ein Bohrlochs in Santa Cruz del Norte auf Kuba. Der Ölpreis ist am Mittwoch (07.11.2007) erstmals über die Marke von 98 Dollar gestiegen. Die 100-Dollar-Schwelle rückt damit immer näher. In der Spitze kletterte ein Barrel (159 Liter) der US- Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Auslieferung im Dezember bis auf einen Preis von 98,01 Dollar. Später notierte WTI-Rohöl im frühen Handel bei 97,90 Dollar. Das waren 1,20 Dollar mehr als zum Handelsschluss am Vortag. Foto: Alejandro Ernesto EFE dpa (zu dpa 0124) +++(c) dpa - Bildfunk+++