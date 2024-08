ÖPC-Team für Paris feierlich angelobt und verabschiedet

Das österreichische Aufgebot für die von 28. August bis 8. September stattfindenden XVII. Paralympischen Sommerspiele in Paris ist am Sonntagabend von Bundeskanzler Karl Nehammer angelobt und verabschiedet worden. Bis auf eine Ausnahme waren die 24 Sportlerinnen und Sportler vollständig bei der Farewell-Feier im Kursalon in Wien vor Ort, einzig Reiterin Valentina Strobl fehlte erkrankt. In den Folgetagen reist das ÖPC-Team gestaffelt nach Frankreich.

von APA