Olympia-Triathlon der Männer auf Mittwoch verschoben

Die Wasserqualität in der Seine ist nach wie vor nicht ausreichend, um ein Sportevent durchzuführen. Wie Robert Michlmayr, der Sportdirektor im österreichischen Triathlonverband, der APA am Dienstag mitteilte, wurde der Bewerb der Männer bei den Sommerspielen in Paris auf Mittwoch verschoben. Wegen zu schlechter Wasserqualität konnte am Sonntag und Montag schon nicht im Fluss nicht trainiert werden. Für Österreich bestreiten Alois Knabl und Tjebbe Kaindl den Triathlon.

von APA