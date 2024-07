Olympia-Duo Hörl/Horst in Wien in Zwischenrunde

Julian Hörl und Alexander Horst haben beim Elite-16-Turnier am Wiener Heumarkt den Sprung in die Zwischenrunde geschafft. Das rot-weiß-rote Olympia-Duo besiegte am Freitagnachmittag im finalen Gruppenspiel die Australier Mark Nicolaidis/Izac Carracher mit 2:0 (19,16) und qualifizierte sich nach zwei Niederlagen am Vortrag als Dritter für die K.o.-Phase. Der Gegner für das Zwischenrundenspiel am Samstagvormittag war noch nicht bekannt.

von APA