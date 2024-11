In der 21. Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) hat ein Kandidat mit einer ungewöhnlich hohen Stimme gesiegt. Christian Jährig (30) aus Reichertshofen in Bayern sicherte sich einen Plattenvertrag und 100.000 Euro. Doch über dem Abend der Live-Show in Köln schwebte die Frage, was aus der Jury-Besetzung wird. Das beantwortete der Privatsender im Finale nicht.

von APA