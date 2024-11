Drei Tage nach dem erfolgreichen Start in die EM-Qualifikation haben Österreichs Handball-Männer am Sonntag in Schaffhausen mit einem 29:29-(12:12)-Unentschieden gegen die Schweiz nachgelegt. Nach einem hart umkämpften Spiel sorgte Oldie Janko Bozovic in einer dramatischen Schlussphase drei Sekunden vor dem Ende für den Punktgewinn, der sich in der Endabrechnung noch als wichtig erweisen könnte.

von APA