Ofner wird sich auch am rechten Fuß Operation unterziehen

Für Sebastian Ofner ist die erfolgreiche Operation am vergangenen Freitag am linken Fuß nicht die letzte gewesen. Österreichs aktuell bester Tennisspieler wird sich in knapp drei Wochen auch einem Eingriff am rechten Fuß unterziehen, wie sein Manager Moritz Thiem am Freitag bekanntgab. "Sebastian hat dasselbe Problem auch mit seinem rechten Fuß. Es war nie so schlimm, aber das Problem besteht trotzdem und der Schmerz geht nicht ganz weg", verlautete Thiem.

von APA