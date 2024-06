Ofner trifft in erster Wimbledon-Runde auf Vukic

Sebastian Ofner trifft am Montag in der ersten Runde der mit 50 Millionen Pfund dotierten All England Tennis Championships in Wimbledon auf den Australier Aleksandar Vukic. Der 28-jährige Steirer, der am Freitag im Halbfinale des Rasenturniers auf Mallorca im Einsatz war, hat gegen den Weltranglisten-81. insgesamt drei Mal gespielt und eine 1:2-Bilanz. Gewinnt Ofner, würde danach voraussichtlich mit Titelverteidiger Carlos Alcaraz eine Riesenhürde warten.

von APA