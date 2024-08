Ofner spielt bei den US Open, OP im Herbst möglich

Österreichs aktuell bester Tennisspieler Sebastian Ofner hat nach dem Masters-1000-Turnier in Cincinnati auch für die US-Open-Generalprobe in Winston-Salem wegen seinen anhaltenden Fersenproblemen abgesagt. Laut Informationen seines Managers Moritz Thiem vom Donnerstag, ist das Antreten bei den US Open in New York (ab 26. August) aber fix eingeplant. Wie es danach weitergeht ist, offen auch eine (neuerliche) Operation ist derzeit nicht ausgeschlossen.

von APA