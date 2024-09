Ofner nach Operation am linken Fuß "wieder mobil"

Sebastian Ofner ist erfolgreich am linken Fuß operiert worden. Das gab Österreichs aktuell bester Tennis-Spieler via Instagram bekannt. Der 28-jährige Steirer hatte wegen anhaltender Fersenprobleme zuletzt immer wieder nur mit starken Schmerzen am Court agieren können, der neuerliche Eingriff war daher die einzig sinnvolle Entscheidung. "Die Operation ist gut verlaufen, ich bin schon wieder mobil", gab Ofner bekannt. Dank Krücken und einem Spezialschuh ist das möglich.

von APA